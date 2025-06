Kad manta kļūst par nastu: 7 iemesli, kāpēc nevajadzētu krāt vecas lietas

Viens no šķirošanas šķēršļiem ir doma: “Ja es šo lietu atdošu, pazaudēšu arī atmiņas.” Bet tā nav taisnība. Svarīgākais, kas jāatceras, – atmiņas dzīvo mūsos. Papildus tās var iemūžināt fotogrāfijās vai dienasgrāmatās, bet vissvarīgākais ir turēt tās dzīvas sevī – tā vispatiesāk atlasām to, kas mums tiešām ir svarīgs. Atbrīvoties nenozīmē aizmirst. Tas nozīmē dot vietu jaunajam.

Protams, nav jāizmet viss. Nav jāatsakās no sevis. Bet mums ir tiesības atlaist to, kas vairs nekalpo, – ar pateicību, nevis vainas apziņu. Ar cieņu, nevis kaunu. Šķirošana nav par aizmirstību, bet par godīgu atzīšanu: šis vairs nav man vajadzīgs. Un reizēm tas kļūst par klusu rituālu – šķiršanos ne tikai no lietas, bet arī no kādas sevis versijas. Atliek vien izrevidēt skapi un nodot lieko sarkanajos “Eco Baltia vide” konteineros savā apkaimē. Lietas, kas tev zaudējušas vērtību, šādā veidā var nonākt pie tiem, kam tās patiesi nepieciešamas, vai tikt vismaz atbildīgi pārstrādātas.