Irina Seņņikova: reiz piedzīvoju arī vīra dūri tuvu acīm. Īsais ceļš līdz upura lomai

"Ir savas priekšrocība agrā vecumā piedzemdēt bērnus - tā tev viss ģimene, karjera var notikt paralēli. Pārdzīvot ekonomisko krīzi, brīžus, kad tev nav ar ko pabarot bērnus - es kļuvu pārliecinātāka, stiprāka, atbildīgāka. es mainījos. Bet vīrs stāvēja uz vietas. Es sāku izaugt no mūsu partnerības. Vīrs arī to juta... Vīrs arī, kad iedzēra nereti kļuva vardarbīgs savos vārdos. Reiz pat bija tuvu tam, bet viņš nekad to neuzdrošinājās, jo zināja, ka tāda reize būs tikai viena, jo tad sekos uzreiz laulības šķiršana. Es nekad nebiju domājusi, ka būšu upura lomā - tomēr tas ceļš ir ļoti īss," stāsta Irina Seņņikova.