Izaugsmes forums "Līdere" , kuram šogad bija jānotiek kā ierasts pavasarī, nebija izņēmums un nenotika pandēmijas ierobežojumu dēļ. Atteikt ilgi gaidīto iedvesmas mirkli, par ko vēstīja jau februārī izpirktās biļetes, tūkstoš sievietēm nav viegli, īpaši, ja pats to visu esi lolojis visa gada garumā. Tieši tāpēc, pēc izmisuma asarām, mokošās neziņas un īslaicīgas samierināšanās viņa, Solvita Kabakova, tomēr nolēma neaizvērt durvis šiem ikgadējiem sieviešu svētkiem. Forums “Līdere” notiks trešo gadu, un tev ir jābūt tā lieciniecei!

Kā tu pati to pārdzīvoji?

Solvita Kabakova: Sajūta ir neapskaužama. Tu gadu uz kaut ko apzināti ej, gatavojies, esi finiša taisnē, un, kad pienāk visaktīvākais darbības brīdis... nekas no tā visa vairs nenotiek. Tā ir liela tukšuma sajūta, un tu nesaproti: ko ar savu dzīvi tagad darīt? Atceros, kaut ko rakstīju, zvanījos, organizēju, pati sev radot sajūtu, ka viss notiek.

Un, tad kad tev kāds to pasaka acīs, tu saproti situāciju. Jā, es sēdēju un raudāju, jo sapratu, ka pati nemaz no tā visa tā nevaru izlēkt vienā momentā.

Kas tevi paglāba, kā tu restartēji to visu, lai spētu apskatīties no malas?

Solvita Kabakova: Es saņēmu daudzas vēstules, kurās tika pausts sirsnīgs atbalsts, un starp rindiņām varēju just patiešām līdzcietību un tajā pašā laikā lielu nožēlu, ka nebūs ilgi gaidītā mirkļa, viņu iedvesmas un motivācijas, kas šajā brīdī, kad tā jau ir slikti, ir tik ļoti vajadzīgs. Tad es nolēmu, ka vajag radīt kaut kādu hibrīdu, ko gaida apmeklētājas. Izveidojām ikmēneša vebināru sēriju. Lektori bija ļoti pretimnākoši, un mums viss izdevās! Arī sevi ļoti iedvesmoju, un man radās nepārtrauktības sajūta, ka nekas nav zudis un viss turpinās.

Solvita Kabakova: Lai cik ļoti gribējās būt šogad Dailes teātrī, apzinājāmies, ka ierobežojumu dēļ mēs 1000 dāmas nevaram šeit izvietot. Mēs nevaram tagad lozēt vai pusei pateikt, ka, piedodiet, nāciet nākamgad. Jau atkal bija jādomā, ko darīt, jo pārcelt – no tā visi jau noguruši. Nevar visu laiku pārcelt dzīvi uz priekšu. Nolēmām, ka iesim uz kompromisu un organizēsim pasākumu Ķīpsalas hallē, kas ir viena no retajām vietām Latvijā, kur var droši uzņemt šādu skaitu. Tas arī tomēr ir labi, jo ir gan plaša autostāvvieta, gan plašas telpas – visas distancēšanās iespējas!

Solvita Kabakova: Kad tikāmies arī ar lektoriem, visas tēmas izrunājuši un iedvesmojušies viens no otra, nolēmām, ka šajā dienā mēs maksimāli izvairīsimies runāt par visu to īslaicīgo, negatīvo, kam visi esam gājuši cauri.

Bet jā, forums katru gadu ir par vienu un to pašu – par aktīvo sievieti Līderi. Līdere ir ikviena sieviete, kura kaut ko dara savā dzīvē un kurai ir kaut viens cilvēks, kurš skatās uz viņu un iedvesmojas, kurš grib sekot. Kuram viņa ir Līdere ar lielo burtu. Forumā būs trīs daļas – pirmā skar profesionālo darbību, otrā ir par ģimeni, veselību, mijiedarbību starp tevi un apkārtējo vidi, un trešā daļa par to, kā tu jūties. Tavs centrs un balanss, spēks un enerģija. Trīs balsti.

Noteikti ir kādi cilvēku pieredzes stāsti, kas iespiedušies atmiņā no pagājušā gada foruma lekcijām. Pastāsti.

Solvita Kabakova: Kas manu sirdi īpaši silda,, ir tas, ka daudzas sievietes tagad ir bērniņa kopšanas atvaļinājumā, viņām ir vai jau drīzumā viņas tiks pie bērniņa. Es to savelku kopā ar pagājušā gada lektores – ginekoloģes Astrīdas Tirānes lekcijas tiešo uzrunu par bērniņu taisīšanu pēc 40!

Vēl kāds interesants stāsts. Dāma, kura pēc pagājušā gada foruma pieņēma smagu lēmumu un aizgāja no ļoti labi apmaksāta darba. Viņa sāka savu sapņu biznesu – veselības centru bērniem. Un vēl viņa pieteicās man palīdzēt kā brīvprātīgā, jo viņa ir sajūsmā par šo ideju un to, ka šis forums ļāvis pieņemt lēmumu, uz ko ilgi nav spējusi saņemties – atvadīties no stabila dzīves balsta par labu sirds sapnim.