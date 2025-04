Veselīga galvas āda: Kā novērst blaugznas un uzlabot pašsajūtu?

Vēl viens šāda veida šampūnu lietošanas aspekts ir tā noturēšanas ilgums. Ja ir pierasts šampūnu iemasēt skalpa ādā un uzreiz izskalot, tad ārstnieciskajiem šampūniem ar to nebūs pietiekami, jo būtisks ir arī iedarbības laiks. Lielāko daļu pretblaugznu šampūnu ir svarīgi paturēt matos ilgāk, lietošanas ilgums parasti norādīts uz produkta etiķetes.

Ja galvas āda ir sausa un veidojas blaugznas, aptiekā jāizvēlas pretblaugznu šampūni ar galvas ādu mitrinošām un maigi attīrošām sastāvdaļām, piemēram, piroktona olamīnu, polidokanolu, glicerīnu vai bisabololu. Šampūni, kuri satur ketokonazolu, vai DS šampūni būs pareizā izvēle pret sēnītes izraisītām blaugznām. Savukārt seborejiskā dermatīta blaugznām ir ieteicami šampūni taukainai galvas ādai, kuri samazina pārlieku aktīvo tauku dziedzeru darbību un attīra galvas ādu, tādējādi mazinot blaugznu rašanos. To sastāvā būs guanidīna glikolāts, selēna disulfīds, piroktona olamīns, salicilskābe un citronskābe. Psoriāzes izraisītām blaugznām ir jāizvēlas speciālie šampūni, kuriem ir noloboša iedarbība, to sastāva būs salicilskābe, citronskābe vai glikolskābe, kas attīrīs galvas ādu no plēksnēm. Savukārt sastāvā esošais ihtiols (darva), mikronizēts sērs samazinās kairinājumu, niezi un apsārtumu.