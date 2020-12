Kopš tālā un gandrīz vairs neatminamā šī gada sākuma virtuālā realitāte ir kļuvusi par lielu daļu no mūsu dzīves. Agrāk tā bija dārga izklaide, bet nu – katra cilvēka murgs.

Digitālā forma ir nosacīti pateicīga dažādiem vizuālo risinājumu eksperimentiem. Ar nosacījumu, ka to māk izmantot. Tiesa, ir neierasti teātrim pat pēc šiem daudzajiem mēnešiem, kuros teātri, kā nu kurš māk un cik līdzekļi ļauj, ir cīnījušies ar virtuālās vides Goliātu. Nenoliedzu, ka lielākoties mana pieredze ar teātra digitālajām formām ir bijusi pārsteidzoši patīkama. Teātra radošā sabiedrība ir pratusi atrast visveiksmīgākās formas, lai turpinātu savus skatītājus priecēt ar kvalitatīvām izrādēm un atjautīgiem vizuālajiem risinājumiem, tomēr Liepājas teātra komandas organizētā "Spēlmaņu nakts" ceremonija noteikti neiekļūs manā digitālās vides notikumu topā.

Iespējams, viens no atmiņā paliekošākajiem un izstrādātākajiem elementiem "Spēlmaņu nakts" ceremonijā bija tieši muzikālais noformējums, kuru ļoti cēli un eleganti iznesa Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova. Diemžēl ne skaistie dziedājumi, kas ievīti noslēpumainos video, ne sarkanais vakartērps un pat ne pati Karīna nespēja pacelt, kaut vai atsvērt neveiklo un šķietami mazliet lēto "Spēlmaņu nakts" ceremoniju.

Runājot par jokiem – šķiet, tā nu kļuvusi par tendenci un neatkarīgi no aktieru meistarības, rakstīt jokus uz lapas un tad lasīt/norunāt no galvas nav vienkārši dabiski. Tā, piemēram, sentēvu anekdotes par Anniņām, Kārlīšiem, Pēterīšiem un ko nu vēl, labākas kļūst tikai gadiem ejot, katram no stāstītājiem pievienojot jokam savu esenci. Tāpat vairāk gaidīju tieši idejas koncepta ziņā. Nezinu. Varbūt kādu virtuālu stāstu vai pasaku, bet ne jau vēl vienu konferences zvanu. Jā, protams, es neapstrīdu, ka tā ir šodienas realitāte un aktualitāte – sēdēt tiešsaistes platformas Zoom konferences zvanā –, un tas varbūt ir asprātīgi, taču es esmu nogurusi. Un domāju, ka es neesmu vienīgā.