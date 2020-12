Vakar strauji audzis ar Covid-19 saslimušo skaits Jelgavā

no kuriem daļa ir inficējusies no jau zināmiem gadījumiem. Tāpat pašvaldībā esot veikti vairāki atsevišķu kolektīvu skrīningi, lai atklātu slimības izplatību. Vienlaikus Covid-19 gadījums atklāts kādā pirmsskolas izglītības iestādē, kur jau iepriekš bija reģistrēta inficēšanās ar Covid-19.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 112 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 109 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 102 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.