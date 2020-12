Fantastisks skaistums! Jūrmalā iemirdzas tradicionālais Gaismas parks

Gada tumšajā laikā Dzintaru mežaparks pārvēršas par Gaismas parku – krēslas stundās to rotā īpaši Ziemassvētku tematikai veidoti gaismas dekori, kas veidoti no vairāk nekā 85 tūkstošu krāsainu LED lampiņu virtenēm.

Šogad Dzintaru mežaparka teritorijā mirdz vēl vairāk gaismiņu – izveidota jauna gaismas koku aleja, izgaismots 38 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un jūras piekrasti. Arī šogad mežaparka apmeklētājiem pieejams lielākais no dekoriem – parka tiltiņš, kas veidots jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 km garumā. No gaismu virtenēm veidotais tiltiņš ir arī viena no iecienītākajām fotografēšanās vietām jūrmalniekiem un pilsētas viesiem. Krēslas stundās parku apdzīvo no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža iemītnieki.