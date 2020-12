VI pasaules diktātu latviešu valodā teicami uzrakstījuši 17 dalībnieki

Grants atzīmēja, ka vienus no labākajiem darbiem uzrakstījušas trīs skolnieces vecumā no 14 līdz 17 gadiem, kā arī divas sešdesmitgadnieces.

Kopumā saņemti darbi no 34 pasaules valstīm. Dalībnieku vairākums jeb 2481 dalībnieks bija no Latvijas, pārējie bija no Vācijas - 37 dalībnieki, Lielbritānijas - 32, Beļģijas - 15, Nīderlandes - 14, Luksemburgas un Norvēģijas - katrā pa 10 dalībniekiem, Īrijas - astoņi, Polijas un Francijas - katrā pa septiņi, Spānijas un Zviedrijas - katrā pa seši, Grieķijas, Lietuvas un Moldovas - katrā pa četri, Somijas, Dānijas un Čehijas - katrā pa trīs, Šveices, Itālijas, Igaunijas, Baltkrievijas un ASV - katrā pa divi, bet no Austrijas, Austrālijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Horvātijas, Izraēlas, Kanādas, Kipras, Krievijas, Laosas, Perū un Taivānas saņemts pa vienam darbam.