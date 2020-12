Zonde “Hayabusa-2” nometusi uz Zemes asteroīda “Ryugu” grunts paraugus

Nolaišanās manevru varēs izsekot pēc kapsulā iebūvētajām radio bākām, un sagaidāms, ka vēja dēļ piezemēšanās vieta varētu būt līdz pat 100 kilometru attālumā no plānotās. Kapsulas meklēšanā būs iesaistīts helikopters un bezpilota lidaparāts. Pēc tam konteineru nogādās Japānā, kur to paredzēts atvērt speciālā JAXA laboratorijā.

Zonde "Hayabusa-2" izplatījumā tika nogādāta 2014.gada decembrī no kosmodroma Tanegasima salā, Japānā. No 2018.gada jūnija līdz 2019.gada novembrim zonde divas reizes veiksmīgi nosēdās uz asteroīda. Vienā no nosēšanās reizēm aparāts mākslīgi izraisīja sprādzienu, lai izveidotu krāteri un iegūtu paraugus no dziļākiem kosmiskā ķermeņa slāņiem.