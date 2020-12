Pirms desmit gadiem pārdots mopēds sievietei tagad sagādā pamatīgas raizes

Pārdodot savu transportlīdzekli kādam citam un to nepārrakstot, var iekulties lielās nepatikšanās, pat pēc desmit gadiem. Par to nesen pārliecinājusies kāda iedzīvotāja.

Biedējošu vēstuli no valsts policijas ar uzaicinājumu ierasties iecirknī, lai sniegtu paskaidrojumus Sanita saņēma šogad septembra sākumā. Sievietei bija jāpaskaidro kāda ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, kurā iesaistīts viņas transportlīdzeklis – mopēds. Likumsargi atklāja, ka braucamrīka vadītāju neizdevās noskaidrot, jo tas pēc ietriekšanās kādā automašīnā no notikuma vietas aizbrauca, taču tā kā mopēds reģistrēts uz Sanitas vārda un avārijas lieciniekiem izdevās piefiksēt tā numuru, par negadījumu sekām jāatbild tieši īpašniecei.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Uzklausot policistus, Sanita saprata, ka iekūlusies lielās nepatikšanās, jo minēto mopēdu viņa bija pārdevusi pirms desmit gadiem kādam svešiniekam un pats svarīgākais – to nepārrakstot uz pircēja vārda. Saprotot kā jārīkojas ātri, uzreiz pēc nepatīkamās sarunas ar likuma sargiem, sieviete devās pie Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvjiem (CSDD), lai saprastu kā tagad pareizi darīt lai pasargātu sevi no turpmākiem sodiem, administratīvas vai pat kriminālatbildības.

Diemžēl atbilde no direkcijas nebija visai iepriecinoša, proti šobrīd transportlīdzekļa norakstīšana vai noņemšana no uzskaites no sodiem neatbrīvos.