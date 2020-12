Kas ir LED papildgaismas un kāds no tām labums

Britu uzņēmums Lazer Lamps Limited dibināts pirms desmit gadiem, 2010. gadā, taču kļuvis par vienu no spēcīgākajiem spēlētājiem pēcpārdošanas lukturu biznesā. Kā stīvie briti to dabūjuši gatavu, vaicājam uzņēmuma produkcijas izplatītāja Ape Motors sacīkšu un jaudas preču divīzijas vadītājam Modrim Žeimutam. Viņš stāsta, ka ir leģenda, ka cilvēki, kas to aizsāka, ir nākuši no motorsporta.