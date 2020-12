"Pornhub" ievieš izmaiņas pēc sūdzībām par acu pievēršanu uz nelikumīgu saturu

Šomēnes laikrakstā "The New York Times" tika publicēta divu Pulicera balvu ieguvēja Nikolasa Kristofa sleja, kurā viņš raksta, ka vietnē "čum un mudž no izvarošanas video". Kristofs arī norādīja, ka "Porhub" gūst peļņu no video, kur redzami dzimumnoziegumi pret bērniem, kur cilvēki filmēti nezinot un kur redzamas seksuālas darbības bez iesaistīto pušu piekrišanas.