Sākas „Dod pieci!” labdarības izsoles

Labdarības maratons “Dod pieci!” rūpīgi apsver un izvēlas atbalsta tēmu sabiedrības ziedojumu vākšanai. Jau septīto gadu tas mediju dienaskārtībā ceļ neērtas tēmas, iestājoties par cilvēciskāku vidi un pārmaiņām sabiedrībā. Statistikas dati liecina - katra trešā sieviete Latvijā atzinusi, ka ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību ģimenē. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Pagājušajā gadā Latvijā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 1970 no vardarbības cietuši bērni, no kuriem 81% cietuši ģimenē. Saskaņā ar Valsts policijas datiem, pēdējo piecu gadu laikā varmākas nošķiršanas gadījumu skaits Latvijā palielinājies vidēji desmit reižu. To pamatā visbiežāk bijusi vardarbība, kas notikusi nereģistrētā laulībā, starp vīru un sievu, māti un dēlu. Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā par 60% pieaudzis arī tiesu nolēmumu skaits par upura pagaidu aizsardzību.