Karš un miers: Armēnija - Azerbaidžāna

Kara rezultātā savas pozīcijas stiprinājušas Krievija un Turcija. Un ir arī secinājumi par to, kā karš "turpinājās" informatīvajā telpā - sociālajos tīklos un medijos.

No tā savas pietiekami nopietnas mācības var gūt arī Latvija. Tāpēc "Nedēļas fokusā" diskusija par karu un mieru, ģeopolitiku un karu, kas paslīd garām pasaules uzmanībai, bet ir ne mazāk traģisks.

Diskusijā ģeopolitisko ainu iezīmē Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds, savukārt studijā pieredzē dalās TVNET kara reportieris Jānis Vingris, kurš kara gaitu dokumentēja no notikuma vietas. Viedokli par iedzīvotāju vēsturiskajām pretrunām un miera neiespējamību pauž Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes pētniece Elīna Vrobļevska, kā arī par to, kā viena no karojošām pusēm mēģina ietekmēt Latvijas mediju darbu un kara gaitas atspoguļojumu, izsakās Toms Rātfelders, pārraides "Pasaule kabatā" vadītājs.