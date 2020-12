Saldū un citviet Kurzemē "no trases noņem" mašīnas ar šokējoši sliktām riepām

Par to CSDD un Valsts policijas inspektori varēja pārliecināties kārtējā reidā, kurš divu dienu laikā norisinājās Saldū, Kuldīgā un Liepājā.

Kopumā reidā trīs pilsētās tika pārbaudītas 759 automašīnas, savā Facebook vietnē raksta CSDD. No tiem 31 auto atvadījās no tehniskās apskates uzlīmes, bet Saldū viens auto atvadījās no numura zīmes.