VID nodotajos audioierakstos Ventspils uzņēmēji apspriež izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Pirms nedēļas stāstījām par darba strīdu tiesā, kur darbinieks atklāja, ka daļa algas saņemta aploksnē. Tiesa uz šo informāciju nereaģēja, jo to uzskatīja par Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci. Taču VID sūdzību ignorēja. Mūsu rīcībā nonākuši jauni audioieraksti ar ietekmīgu Ventspils uzņēmēju sarunām, kurās apspriests, kā izvairīties no pilnu darbaspēka nodokļu nomaksas. Lai gan arī šī informācija darīta zināma nodokļu uzraugiem, VID uz to reaģējis kūtri.