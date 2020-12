Vidzemes slimnīcā nedēļas nogalē iestājušies deviņi Covid-19 pacienti

Slimnīcā pirmdien ārstējas 35 Covid-19 pacienti, vienam no viņiem ir smaga slimības gaita.

Brila stāstīja, ka no slimnīcas izrakstīti divi pacienti.

Kā vēstīts, Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 94 Covid-19 pacienti, no kuriem viens pārvests, savukārt no slimnīcām izrakstīti tikai 26 pacienti, līdz ar to kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās pirmo reizi ir pārsniedzis 800 un sasniedzis 814 pacientus.