Latvijā otro dienu pēc kārtas fiksēts jauno Covid-19 gadījumu rekords

No pagājušajā diennaktī mirušajiem divi bijuši vecumā no 50 līdz 60 gadiem, pieci - no 60 līdz 70 gadiem, četri - no 70 līdz 80 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 80 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 394 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.