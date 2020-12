TVNET GRUPA saka paldies mediķiem

Katram no mums ir sava pieredze ar Covid-19, kāds ērti pašizolējies lauku mājā, kur pieslēgts internets, kāds iesprostots pilsētas dzīvokļa četrās sienās pilnīgi viens, kā daudzi mūsu seniori, vai kopā ar skolēniem, kuri spiesti zinības apgūt attālināti, kāds vīrusu jau izslimojis, bet kāds vēl neziņā gaida testa rezultātus.

"Nupat satiku kādu jaunu puisi - "rūķi", kurš nodeva man rokās kādas meitenītes sapni - velosipēdu un arī skeitbordu (kaut meitene bija lūgusi tikai vienu no šīm lietām). Vedot liftā velosipēdu, aprunājāmies, izrādās, puisis strādā ātrajā palīdzībā, kas, protams, bija iemesls savukārt man pateikties par mediķu darbu, apbrīnot spēju vēl atrast laiku būt par "rūķi". Kad atvadījāmies un biju piebāzusi viņa jakas kabatas pilnas ar konfektēm, viņš pagriezās un teica: "Es atkal vēlos pateikties jums, TVNET, par to, ka mēģināt izaudzināt to tautu un sludināt masku nēsāšanu. Man kā mediķim tā ir cieņa..."