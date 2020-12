Kā Ķīna cenzēja koronavīrusu: interneta apklusināšana pēc ārsta nāves

7.februārī atklātībā nonāca ziņas, ka Uhaņas slimnīcas ārsts Li ir miris no jaunās slimības, par kuru bija brīdinājis. Par brīdinājumiem viņš saņēma draudus no policijas un apsūdzības "baumu izplatīšanā". Ķīnas sociālos tīklus pārņēma sēru un niknuma vilnis.

"The New York Times" un "ProPublica" no hakeru grupējuma "C.C.P. Unmasked" ieguva Kibertelpas administrācijas slepenās direktīvas, kas tika izsūtītas uz Ķīnas austrumu pilsētu Handžou. Tā ieguva arī Ķīnas IT uzņēmuma "Urun Big Data Services" iekšējai lietošanai paredzētos dokumentus. Ķīnas pašvaldības no kompānijas iepērk programmatūru, kas palīdz monitorēt internetā notiekošās diskusijas un vadīt interneta komentētāju "armijas".