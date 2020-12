Covid-19 jaunais variants Lielbritānijā - vai tiešām lipīgāks?

Rambo norāda, ka astoņas no 17 mutācijām vērojamas gēnā, kurā slēpjas vīrusa olbaltumvielu apvalka "kods". Divas no tām rada pamatu bažām. Viena no tām - N501Y - palielina to, cik cieši vīrusa olbaltumvielas piesaistās receptoram, caur ko vīruss iekļūst cilvēka organismā. Otra mutācija - 69-70del - liek olbaltumam zaudēt divas aminoskābes; šī mutācija atrasta gadījumos, kad vīrusam izdevās apiet imūnreakciju pacientos ar novājinātu imūnsistēmu.