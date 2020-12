To, vai Rīgas Rātslaukumā 1510. gadā atradusies pirmā Ziemassvētku eglīte, neapstiprina neviens tiešs dokumentārs pierādījums. Tomēr Rīgas Kuģniecības un Vēstures muzejs mums atklāja citu skaistu leģendu, kā arī muzejā aplūkojama, iespējams, senākā eglīšu mantiņa. Lasi un uzzini!

Vēlāk šis "koks", kas tikpat labi varēja būt arī no koka nūjām veidota instalācija, Vastlāvju beigās pirms Zvaigznes dienas ar dziesmām un dejām tika iznests ārpus Melngalvju nama, kuru tas bija greznojis visu Ziemassvētku laiku, un turpat, Rātslaukumā, sadedzināts.

Mums, ņemot vērā viduslaiku paražas, jāizdara secinājums, ka pušķot to varēja vienīgi ar lentēm, kaltētiem ziediem, salmu pinuma lellēm un, iespējams, augļiem.

"To datē ar 17-18.gs., kamēr citos Eiropas muzejos senākie rotājumi attiecas uz 19.gs. vidu. Tā ir darināta no rūpīgi pulēta pelēcīga akmens, diametrā 2,4 cm," iespējams senāko Ziemassvētku mantiņu mums rāda muzeja gide.

Mantiņa rūpīgi darināta no pulēta akmens. Tās āķītis liek domāt par mantiņas dekora funkciju.

Rīgas Ziemassvētku egles stāsts

Latvieši vienmēr ir bijuši lieli stāstnieki un tradīciju kopēji. Viens no stāstiem saistās ar Ziemassvētku eglītes rotāšanas tradīciju, kas pirms 500 gadiem aizsākusies Rīgā.

1510. gadā, tuvojoties ziemas saulgriežiem, Melngalvju brālības vīri nolēma doties uz mežu, lai sagādātu lielāko egli. Sveicot rīdziniekus, viņi gribēja to Daugavas krastā nodedzināt, papildinot jau ierasto bluķa dedzināšanas tradīciju.

Mežcirtēja atrastā egle bija tik liela, ka Melngalvji nolēma apspriesties, kur to likt. Kamēr viņi domāja, egli pamanīja apkārtnes bērni. Viņi bija tik pacilāti, ka sāka rotāt egles zarus – ar riekstiem, āboliem, kaltētām puķēm, žāvētu ogu virtenēm un krāsainiem vilnas diegiem, kas izvilkti no pašu cimdiem. Līdz ar tumsu bērni skrēja mājup, lai pastāstītu citiem par brīnumaino piedzīvojumu. Tikmēr Melngalvji pārtrauca savu sēdi. Viens no tirgotājiem nogāja līdz Daugavai un jau iztālēm pamanīja egli, kas mirdzēja mēnesnīcā.

“Mēs to nostādīsim pilsētas centrā par prieku visiem,” nolēma tirgotājs.

Kad tas tika izdarīts, ļaudis bija pārsteigti par neierasto skatu. Bērnu rotājumi tika papildināti ar krāsainām lentēm, rotaļlietām, ornamentiem, un egle bija žilbinoši krāšņa. Stāsts par egles brīnumaino pārvērtību ātri aplidoja visu pilsētu.

Pilsētnieki nolēma: “Ar šādu egli mums vajadzētu iepriecināt vienam otru katros Ziemassvētkos”.

Tā ir dzimusi Ziemassvētku egles rotāšanas tradīcija. Šī stāsta brīnums līdz pat šai dienai turpinās katrā ģimenē, kur vien tiek svinēti Ziemassvētki un rotāta eglīte.