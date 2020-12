Iespaidīga avārija Kauņā: stabs pārgriež mašīnu kā ar nazi

Kā vēsta portāls 15min.lt, Facebook lietotāju grupā "Kur stāv trīskājis Kauņā" (ar trīskāji šajā gadījumā domāts fotoradars) ātri vien pēc negadījuma sāka parādīties attēli no negadījuma vietas, un tikpat ātri arī kāds pamanījis, ka šis pats 2005.gada BMW 530 nesen tirgots Facebook tirgus placī un sludinājumā norādīts, ka tam nepieciešamas jaunas riepas. Attēlos no notikuma vietas arī redzams, kādēļ bijusi šāda piebilde, jo vienā no aculiecinieku attēliem redzams nolauzts ritenis ar krietni nodilušu vasaras riepu.