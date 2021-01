Hyundai Tucson sasniedz jaunu attīstības pakāpi

Normunds Avotiņš, TV Auto ziņu vadītājs: "Tucson tehnika arī kļuvusi gudrāka un kā lai to saka - tālredzīgāka? Nu, piemēram - tam joprojām ir dīzelis. Hyundai negrasās atteikties no efektīvākā iekšdedzes dzinēja kā japāņi. Benzīna dzinēju sarakstā tuksonam izbūvēta vesela hibrīdu piramīda, kuras apakšā ir pavisam parasts benzīna turbomotors ar rokas kārbu, bet virsotne nemaz nav pabeigta, jo plug-in hibrīds iznāks vēlāk."

Kā tikai Tucson nav! Tas ļauj mainīt apgaismojuma toni un spidometra dizainu no apaļām ciparnīcām līdz pat futūristiskiem kubiem. Braucot tie interesanti kontrastē ar apaļajiem attēliem no aklo zonu kamerām. Pirmo reizi krosoverā uzstādīta ne tikai trīszonu klimata sistēma, bet arī īpaša gaisa jaukšanas sistēma. Tāpat Tucson var iedarbināt no ārpuses un palūgt izbraukt no šauras stāvvietas.