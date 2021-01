Ilggadējam Jelgavas domes sadarbības partnerim Bubulim piešķir 142 tūkstošu eiro sodu par kukuļdošanas mēģinājumu

Jau vairākus gadus Bubulis nekādus amatus SIA "KULK" neieņēma, tomēr līdz 2019.gada vidum bija starp uzņēmuma līdzīpašniekiem. Arī interesi par "KULK" panākumiem Bubulis acīmredzot nebija zaudējis – par to liecina pagājušā gada nogalē pieņemtais Zemgales rajona tiesas Jelgavā spriedums, ar kuru Bubulis notiesāts par 150 tūkstošu eiro kukuļa došanas mēģinājumu, bet viņa sens paziņa Henrihs Penčura – par starpniecības kukuļošanā mēģinājumu.

Bubuļa advokāta Jura Grīnvalda versija par notikušo – klients esot nepamatoti noticējis kādu personu solījumiem Eiropas līdzfinansējumu tomēr sadabūt: "Attiecīgi cilvēki, ja – nu, es nezinu, izmeklēšanā viņi ir noskaidrot, aiztikti viņi nav, viņi varbūt liecinājuši ir kaut ko vai kā – bet, nu, viņi vienkārši gribēja izmānīt no viņa naudu. Gribēja izmānīt lielu summu. Un vienkārši viņam pateica to, ka viņi varētu kaut ko kārtot. Viņš, var teikt būtībā tā, pēc tam to naudu arī iedeva, teikdams tā: nu skatieties, kā tur ir – ja nav, tad nav; ja ir, tad ir. Tāds nekonkrēts nodoms. Likums paredz vienu – ka nav jau jādod konkrētai amatpersonai, CFLA amatpersonai vai kā. Pilnīgi pietiek, ka mana aizstāvamā subjektīvā puse ir tāda, ka viņš saprot – nauda jau kādai amatpersonai ies."