Kardioloģe: Ko darīt, lai koronavīrusa infekcija neaizsprosto asinsvadus

Kardioloģe Milda Kovaite: Katrs pētījums ir svarīgs. Tagad mēs zinām, ka visiem pacientiem, kuri Covid-19 infekcijas dēļ ir nokļuvuši slimnīcā, ir jālieto zāles asins recēšanas mazināšanai. Ģimenes ārstiem ir svarīgi, lai pacienti, kuri ir izrakstīti no slimnīcas, būtu rūpīgi novērojami mājās. Ir gadījumi, ka cilvēks, kas izrakstīts no slimnīcas, mājās pēkšņi nomirst. Un viens no iemesliem ir trombemboliska komplikācija. Tādā veidā koronavīruss palielina mirstību no sirds un asinsvadu slimībām.