Par "RB Rail" padomes priekšsēdētāju iecelts Sandors Līve

Līve norādīja, ka "Rail Baltica" projektam ir liela nozīme, padarot transporta nozari zaļāku un drošāku. Šī projekta būvniecība un ekspluatācija būs papildu izaugsmes katalizators Baltijas jūras reģionam. ""Rail Baltica" panākumi lielā mērā ir atkarīgi no cilvēkiem, kas to īsteno. Līdz ar to Baltijas valstu kopuzņēmumam "RB Rail" nepieciešams kļūt par daudz pievilcīgāku darba devēju talantīgiem un motivētiem ekspertiem. Kā priekšsēdētājs padomes darba kārtībā par prioritāti izvirzīšu darbinieku piesaisti," sacīja jaunieceltais kompānijas padomes priekšsēdētājs.