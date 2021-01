Darbiniekam informējot par saslimšanu ar Covid-19, kolektīva vadītājam būs nekavējoties jāsazinās ar SPKC

Strauji pieaugot Covid-19 saslimšanas gadījumu skaitam, SPKC epidemiologiem nav pietiekamas kapacitātes, lai pietiekami operatīvi apzinātu visus inficētos un viņu kontaktpersonas, norāda Veselības ministrijā (VM). Tādējādi pastāv risks, ka cilvēks, kas bijis kontaktā ar Covid-19 pacientu un iespējams arī ir inficējies, to nezinot, dodas uz darba vietu vai izglītības iestādi, kontaktējas ar darba kolēģiem vai izglītojamiem un rada Covid-19 izplatības riskus savā kolektīvā.

Lai maksimāli mazinātu šādus riskus un kontaktpersonas kolektīvā tiktu apzinātas pēc iespējas ātrāk, ir nepieciešams veikt izmaiņas noteikumu ietvertajā kontaktpersonu noteikšanas kārtībā, rosināja VM. Tāpēc turpmāk, ja kolektīva vadītājs uzzina par Covid-19 saslimšanas gadījumu no darbinieka, izglītojamā vai izglītojamā likumiskā pārstāvja, vadītājām nekavējoties jāsazinās ar SPKC par kontaktpersonu noteikšanu un ieteikumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai konkrētajā kolektīvā.

Atbilstoši SPKC noteiktajiem kritērijiem kolektīva vadītājs veido arī kontaktpersonu sarakstu kolektīvā un šo sarakstu nosūta SPKC, kas to verificē un organizē ievadīšanu "e-veselības" sistēmā.

Savukārt ģimenes ārsts nodrošina kontaktpersonas medicīnisko novērošanu un nepieciešamības gadījumā noformē darba nespējas lapu, nosaka noteikumi. Kontaktpersona, uzturoties mājas karantīnā, var attālināti veikt savus darba pienākumus, ja veselības stāvoklis to pieļauj. Ja darba pienākumu veikšana attālināti nav iespējama, ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu.

Pavļuts šovakar žurnālistiem skaidroja, ka ir saņēmis Aizsardzības ministrijas (AM) piedāvājumu, atzīstot, ka labprāt iesaistīs bruņotos spēkus diskusijās par to, kā visveiksmīgāk organizēt vakcinācijas procesa loģistiku, mācoties no NBS pieredzes.