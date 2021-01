Ko iesākt brīvdienās? Izkāp no komforta zonas un dodies unikālā pārgājienā

“Latvijas izaicinājums 2021” sevī ietver 12 pārgājienu seriālu, dalībniekiem piedāvājot iepazīt Latvijas dabu no pavisam cita skatpunkta. Unikāli apskates objekti, izkāpšana no ierastās komforta zonas un daudz svaiga gaisa – to piedāvā pārgājienu organizatori Valdis Vītoliņš un Jānis Ābelnieks.