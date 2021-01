Testa braucienu pa Jelgavu sāks ar ūdeņradi darbināms autobuss

Lai praktiski pārliecinātos par autobusa, kas darbināms ar ūdeņradi, ekspluatāciju, no sestdienas to plānots norīkot kā vienu no trim autobusiem pilsētas 22.maršrutā, kas kursē tikai pa centru - no dzelzceļa stacijas uz Asteru ielu. Ar ūdeņradi darbināmais autobuss izpildīs reisus līdz plkst.10 un no plkst.16.