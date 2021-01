"Muzikālajā bankā" triumfē Intars Busulis

Finālšova pirmajā daļā uz skatuves kāpa visi finālisti: apvienība "DaGamba" un Patrisha ar dziesmu "Stāvēt tuvāk", Ivo Fomins ar "Lai jau deg", "The Sound Poets" ar kompozīciju "Tavs karogs", Aminata ar "Šis ir mans laiks", "Asto’n’out" un "Sudden Lights" ar "Haosā", grupa "Marta" ar dziesmu "Drāma", grupa "Carnival Youth" ar "Vasara bez internetiem", Samanta Tīna "Mēs vairs nē", Iveta Baumane un Roberts Pētersons ar "Ir lemts kopā būt", Ivo Grīsniņš Grīslis ar "Ietin mani", apvienība "Tautumeitas" ar "Panama", Intars Busulis ar "Dejo vientulību", "Musiqq" ar "Garīgais arī", Dons ar dziesmu "Tūrists", bet labāko piecpadsmitnieku noslēdza "Triānas parka" apvienība ar Igo "Mālos pelēkos".

Atgādinām, ka Ekspertu padomē darbojās neatkarīga un starptautiska žūrija: dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents "Ansis", operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības "LaIPA "izpilddirektore Liena Grīna, "Sony Music Baltic" pārstāvis, grupas "Ewert and The Two Dragons" menedžeris Tomass Oljums, kā arī Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras "M.P.3" vadītājs Vaidas Stackevičius.