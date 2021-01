Deputāti netiek skaidrībā ar nevainojamu reputāciju netīrās naudas ierobežošanas likumā

Nevainojama vai slikta reputācija ir jēdziens, kura nozīme visiem it kā ir skaidra, taču jebkurš precīzs formulējums būs nepilnīgs. Saeimā jau pusgadu iestrēdzis priekšlikums ielikt iepirkumu likumos noteikumu, ka no konkursiem izslēdzami uzņēmumi ar sliktu reputāciju, jo deputāti nespēj formulēt, kā to izmērīt.