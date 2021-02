Epidemiologs: Situācija joprojām ir saspringta un epidemioloģiski bīstama

viens no šiem gadījumiem atrasts sabiedrībā, proti, personai, kas nebija ceļojusi uz kādu no valstīm, kur plaši izplatījies jaunais paveids, proti, Īriju, Lielbritāniju vai Portugāli.

Tāpat arī saņemta informācija par 17 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 45 līdz 50 gadiem, divi - vecumā no 55 līdz 65 gadiem, četri - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, seši - vecumā no 75 līdz 85 gadiem un vēl trīs - vecumā no 85 līdz 95 gadiem.