KNAB sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret Pūci

Jau ziņots, ka Pūce novembrī paziņoja par atkāpšanos no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja , ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.