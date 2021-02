Jauna Amerika nav jāatklāj jeb kur raudzīties pēc labām idejām

“Arī pats atgriezos no ārzemēm, un pavasarī varēja redzēt, ka cilvēki vairās cits no cita. Cilvēki iet viens otram pretim un mēģina saprast, kurš ies pa labi un kurš pa kreisi.

“Jau no paša sākuma mums visas tūres ir bijušas ar priekšapmaksas rēķinu – cilvēks samaksā, saņem rēķinu, un mēs tiekamies. Bet tagad, izmantojot “Mozello” platformu, pārkārtojām savu veikalu, padarījām to ērtāku lietošanai no mobilā telefona un pieslēdzām no “Swedbank” maksājumu sistēmu, lai padarītu pirkumu vēl ērtāku. Gribētos visu atzīmēt ar pluszīmi, jo ir bijuši daudz mazāk zvanu par to, kur īsti doties un ko darīt.