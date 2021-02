Sestdien otro poti pret Covid-19 saņēmuši tikai 486 cilvēki

Līdz šim kopumā pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 17 788 cilvēki, no kuriem 79% jeb 14 027 vakcināciju noslēguši, jo ievadīta arī otrā pote.

No 28.decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.