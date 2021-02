Attaisnojošs spriedums Estonia vraka pētniekiem

Somi visu filmēšanas laiku uzmanīja radošās grupas darbu. Likumu par to, ka Estonia vraks ir kapavieta, ratificējušas vairākas Baltijas jūras zonas valstis, izņemot Vāciju. Abi zviedri veica zemūdens filmēšanu no vācu kuģa. Tiesā viņi apgalvoja, ka nekādā veidā nav apgānījuši zemūdens kapu. Prokurore Helēne Gestrina izvirzīja apsūdzību tikai diviem zviedriem. Lai to pašu prasību celtu pret pārējiem, kas atradās uz vācu kuģa klāja, nāktos pieprasīt valdības atļauju. Tā kā likums tiek izmantots pirmo reizi, viņa nolēma to izdarīt „mazākā formātā“ un sākt ar diviem zviedriem, kuri faktiski veica galveno izmeklēšanu zem ūdens. Tiesas procesa laikā bija novērojama liela mediju interese un aktivitāte. Visi centās aizstāvēt kolēģus.