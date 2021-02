"Foo Fighters" izdod albumu "Medicine At Midnight"

Albumu producējis inteliģentās popmūzikas producents Gregs Kurstins (Greg Kurstin) un "Foo Fighters" skaņu inženieris Darels Torps (Darrell Thorp). To miksējis Marks Stents (Mark “Spike” Stent”).

Iepriekš izdotās albuma dziesmas “Shame Shame”, “No Son of Mine” un balāde “Waiting on a War” jau guvušas fanu un kritiķu atzinību un palīdzējušas grupai izpelnīties vienas no entuziastiskākajām kritiķu atsauksmēm: