NEPLP izslēdz no Latvijā retranslējamo saraksta 16 programmas

NEPLP izslēdz no Latvijā retranslējamo programmu saraksta "Ren TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial", "NTV Stilj", "NTV Pravo", "Kinomiks", "Nashe novoye kino", "Rodnoje Kino". Tāpat Latvijā vairs nevarēs translēt kanālus "Indijskoje Kino", "Kinokomedija", "Kinoserija", "KVN TV", "Kuhnja TV", "Boks TV" un "HD Life".

Tāpat NEPLP neesot saņēmusi informāciju no programmu īpašniekiem par vēlmi turpināt šo programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā.

"Ņemot vērā, ka mums neizdevās iegūt pierādījumus tam, ka šīs programmas Latvijā vispār kāds pārstāv, tās ir izņemtas no Latvijā retranslējamo programmu saraksta. Lai aizsargātu Latvijas informatīvo telpu, NEPLP pastiprināti pārbaudīs visas Latvijā retranslējamo programmu reģistrā atrodamās programmas un, ja konstatēs līdzīgus gadījumus, attiecīgi rīkosies," komentēja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, programmas īpašnieka pārstāvim vai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim iesniedzot padomē pieteikumu par programmas iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā, jāiesniedz arī dokumenti vai to izraksti, kas apliecina programmas īpašnieka pārstāvja vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tiesības izplatīt programmu Latvijas Republikā. Tādējādi programmas īpašnieka pārstāvja nomaiņas gadījumā, lai nodrošinātu programmu izplatīšanu, nepārkāpjot programmas īpašnieka gribu un dotās atļaujas, piemērojami šie paši nosacījumi, uzsvēra NEPLP.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka neskaidrību par kanālu pārstāvības tiesībām un bažām par sankciju režīma neievērošanu, telekomunikāciju uzņēmums SIA "Tet" no 1.februāra pārtraucis "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslāciju, aizvietojot tos ar citiem līdzvērtīgiem TV kanāliem.

Neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomediya" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi. Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "Tem LV" - viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.