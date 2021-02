Kā nenogalināt zaļos draugus

Tas, cik bieži lutināt telpaugus ar ūdeni ir nereti vispiņķerīgākais jautājums, jo tas ir atkarīgs no poda lieluma, sezonas un paša auga. Tāpēc vislabāk to pārbaudīt, pataustot zemi ar pirkstu. Ja aptuveni divi centimetri augsnes virskārtas ir sausa, tad augam ir nepieciešams ūdens. Savukārt, ja auga lapas ir sažuvušas vai mainījušas krāsu, augam varētu būt nepieciešams vairāk ūdens nekā iepriekšējās laistīšanas reizēs.

Istabas augi nevar dzīvot bez ūdens, taču nemīl arī pārlieku mitru augsni. Augs spēj ātrāk atgūties no ūdens trūkuma nekā pārlaistīšanas. Lai glābtu pārlaistītu augu, iespējams, būs nepieciešams to pārstādīt, atbrīvojot no neveselajām saknēm.