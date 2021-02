Vāc parakstus par atkritumu konteineru skaita palielināšanu Rīgā

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Dāniels Rubins, plānojot paraktus iesniegt Rīgas domē. Iniciatīvā skaidrots, ka konteineru nodrošināšana ir viens no pirmajiem soļiem, ko var darīt, lai atbalstītu iedzīvotājus regulāri šķirot atkritumus.

Rubins uzsvēra, ka Rīga ir apdzīvotākā pilsēta Latvijā ar iedzīvotāju skaitu virs 600 000, taču tā aizvien atpaliek šķirošanas konteinera skaitā no citām Baltijas pilsētām. Piemēram, Viļņā atkritumu konteineru skaits ir ap 1200, kamēr Rīgā to ir tikai 320.

"Ja citās Latvijas pilsētās un ciematos šķirošanas konteineri ir iedzīvotājiem sasniedzamā attālumā, tad Rīgā reti kuram ir iespēja aktīvi šķirot savus atkritumus. To daudzums, pirmkārt, nenodrošina visu tagadējo Rīgas iedzīvotāju paredzami sašķiroto atkritumu daudzumu, un, otrkārt, pieejamie konteineri centrā atrodas tālu no daudzdzīvokļu namiem. Tāpēc vairākumam Rīgas iedzīvotāju uz konteineriem būtu jābrauc ar mašīnu, lai vispār varētu šķirot atkritumus. Arī daudzi tūristi, kas apmeklē pilsētu, savas plastmasas pudeles izmet kādā no kopējo atkritumu konteineriem, nevis plastmasas atbilstīga konteinerā," pauda idejas autors.