Pieci džeza ieraksti, kas pretendē uz "Zelta mikrofonu"

Kopskaitā divpadsmit ieraksti pretendēja uz balvu, ārpus piecinieka paliekot tādiem māksliniekiem kā Latvian Blues Band, Jelgavas bigbends, Miķelis Dzenuška, Evgeny Gradalev, Ieva Kerēvica, Andris Buiķis un Andre Yevsukov and Jam Orchestra.

"Šī kategorija ilgāku laiku bija visai sadrumstalota – tajā tika iekļauti ieraksti, kas tapuši pilnīgi atšķirīgās muzikālās jomās un tradīcijās. Pēdējos gados Latvijā ir audzis džeza mūzikas izpildītāju un radītāju līmenis, jauda un “noklātais laukums”, mēs varam vērot to pašu, kas notiek pasaulē – džezs attīstās un ietver sevī visnegaidītākos jauninājumus, salīdzināt un vērtēt kļūst aizvien grūtāk," komentē publicists, rakstnieks un mūzikas kritiķis Ilmārs Šlāpins.

"Pagājušajā gadā ir tapuši vairāki ieraksti, kas ļauj runāt par nopietnu Eiropas džeza skolas ietekmi, tā ir gan tradīcija, gan radoša pieeja, vērtētājiem ir nācies pārdomāt, vai kāds no džeza albumiem nav drīzāk iekļaujams jaunizveidotajā eksperimentālās mūzikas kategorijā, jo par eksperimentālu nepārprotami var nosaukt arī Auziņa, Čudara un Arutunjana albumu “The Maze”. Vienlaikus mēs nominantu vidū redzam spēcīgu un aizraujošu albumu “Pa apli”, kas tapis, sapludinot fanka grupas un repa solistu izpildījumu, un Krista Saržanta albumu “Then And Now”, kas ir vienkārši laba mūzika, vienalga, vai to ieskaitām džeza, popmūzikas vai fusion žanrā."