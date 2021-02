Demokrātija ir pāraugusi visatļautībā: diskutē par policistu goda un cieņas aizskāruma kriminalizēšanu

Tagad viens no policistiem pret sievieti ir vērsies tiesā ar civilprasību par viņas izteikumu atzīšanu par godu un cieņu aizskarošiem un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Pirms tam viņam pašam bija jānoskaidro atbildētājas personība, deklarētā dzīvesvieta, jāsagaida atbilde, jāceļ prasība tiesā, pilnā apmērā nomaksājot valsts nodevu. Lai pārvarētu visus birokrātiskos šķēršļus, policistam bija jāiegulda savi personīgie resursi – nekāds atbalsts no Valsts policijas (VP) viņam šai lietā netika sniegts, zināms “de facto”.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) kopumā grozījumu ieceri un virzību atbalsta, tomēr vērš uzmanību uz to, ka jau šobrīd vairākos likumos ir mehānismi, kas domāti policistu aizsardzībai, taču tie netiek pilnvērtīgi izmantoti.

LIDA valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns tagadējo situāciju, par ko stāstot LIDA biedri, raksturo šādi: “Dienests ir radījis to situāciju, ka labāk es neko nesaku, ka man iespļāva sejā, nekā ja es pateikšu, ka man iespļāva. Jo tad es saņemšu pretī: bet tu taču pats pieļāvi, ka tev iespļāva! (..) Un viņš saka: OK, nu labi, tad es labāk aizmirstu par šo situāciju un dzīvoju tālāk. Un tad viņam tas viss krājas, krājas kaut kur iekšā, apziņā un zemapziņā. Rodas tālāk jau šī problēma, un viņš uz darbu vairs negrib iet, jo viņš saprot – ak dievs, ja es kaut ko ne tā izdarīšu, mani sodīs, bet ja man kaut ko izdarīs, tad faktiski aizstāvība labākajā gadījumā būs no arodbiedrības, bet dienests vispār man pateiks, ka pats vainīgs esi. Nu te ir tas, kas ir jāmaina. Tā ir tā attieksmes maiņa, par ko mēs runājam gadiem ilgi jau.”