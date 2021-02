Divi līdzīgi auto, bet katrs no savas planētas: mašīnas, ko izvēlēties džipu vietā

TV Auto ziņu vadītājs Normunds Avotiņš: "Paaugstinātas pārgājības universāļi vispār ir tāds specifisks žanrs. It kā jau tie apvieno labāko no divām dažādām kategorijām. Tomēr jāņem vērā, ka tādiem auto visbiežāk būs paši jaudīgākie motori, tie reti sastopami bez pilnpiedziņas, jo citādi no tiem nebūtu lielas jēgas. Izvēloties šādu auto, ir skaidri jāzina, ko grasāties ar to darīt."