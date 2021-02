KNAB pēta iespējamu pašvaldības iegādāta luksusauto nodošanu Lembergam, partija sola viņu virzīt par mēru

Kā īpaši uzaicināts eksperts sēdē piedalījās arī jurists Artis Stucka, kurš savulaik bijis gan "zaļzemnieka" Ulda Auguļa padomnieks Satiksmes ministrijā, gan Lemberga advokāts atsevišķās tiesvedībās. Tā dēvēto “Rīdzenes” sarunu parlamentārās izmeklēšanas komisijā Lembergs izvairījās no skaidras atbildes par to, vai Stucka ir viņam piegādājis kādus dokumentus no Satiksmes ministrijas. Stucka “de facto” atteicās skaidrot, kāpēc ieradies, aizbildinoties, ka neesot publiska persona.