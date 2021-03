Covid-19 inficētais braucis autobusā no Sabiles līdz Talsiem

Covid-19 pacients plkst.8.21 ar AS "Talsu autotransports" autobusu Talsi-Sabile-Abavciems-Sabile-Talsi ar reisa numuru "6416" devās no Sabiles līdz Talsiem, bet atpakaļ plkst.13.35 devās AS "Liepājas autobusu parks" transportu Talsi-Sabile-Kuldīga-Aizpute-Liepāja ar reisa numuru "7512" no Talsiem līdz Sabilei.