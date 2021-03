Pa virsu bahilās tērptajiem apaviem tiek uzvilkti gaiši zili, caurspīdīgi plastmasas zābaku formas maisiņi, kuri, lai nenošļuktu, pie kājām tiek piestiprināti ar elastīgām gumijām. Uz sejas respirators ar divām gumijām ap galvu, un tam pa virsu vizieris. Katram ir citāda sejas un deguna forma, manējais respirators līdz galam nepiekļaujas, tāpēc viziera vietā māsiņas man piedāvā brilles ar elastīgu gumiju, kas piespiež respiratoru tuvāk sejai. Bet tāpat izelpotais gaiss atrod spraugas gar deguna augšdaļu un izplūstot kutina man acis. Ārā no brillēm tam izkļūt nav īsti iespējams, tāpēc pēc katras izelpas brilles no iekšpuses aizsvīst, apgrūtinot redzamību.

Kombinezona novilkšana notiek atsevišķā telpā, un tas šoreiz ir jāizdara vienam pašam. Jāizvairās no pieskaršanās sienām un mēbelēm. Jānoģērbjas tā, lai rokas nepieskartos kombinezona virskārtai. Vispirms vieni, tad otri gumijas cimdi, kas jāizmet atkritumu konteinerā. Roku dezinfekcija, tad jānoņem brilles, kas pēc novietošanas uz galda jānopūš ar dezinfekcijas šķidrumu. Uzmanīgi novelku kapuci, noplēšu līplentu no rāvējslēdzēja. Vēlreiz roku dezinfekcija. No kombinezona jāizlokās ārā tā, lai rokas nepieskartos tā virspusei, - vispirms atbrīvojot plecus un rokas, izgriežot aizsargtērpa piedurknes uz otru pusi. Tad, saņemot kombinezonu no iekšpuses, vajag rullēt to uz leju līdz pat apaviem un tad nomaukt ar visiem plastmasas zābakiem nost no kājām. Tas nav viegli, apavi iesprūst kombinezona kāju starās. Kad tas izdarīts, kombinezons jāsaņem aiz tā iekšpuses jeb tīrās puses un jāizmet atkritumu kastē. Vēlreiz roku dezinfekcija, un tad caur pirmajām slīdošajām durvīm uz citu telpu, kur pirms un pēc respiratora novilkšanas atkal jādezinficē rokas. Kad tas izdarīts, jāuzvelk jauna medicīniskā maska un visbeidzot cauri pēdējām slīdošajām durvīm tīrajā jeb drošajā zonā.