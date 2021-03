Covid-19: Vācija mīkstinās ierobežojumus, Čehijā testē uzņēmumus

No pirmdienas vāciešiem būs atļauts vairāk socializēties, tiekoties līdz pieciem pieaugušajiem no divām mājsaimniecībām. Gados jaunu bērnu skaits nebūs noteikts. Pašlaik vienai mājsaimniecībai ir atļauts tikties tikai ar vienu cilvēku no citas mājsaimniecības.