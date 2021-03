Noslēgusies pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvai

Seņko atzīmēja, ka Latvijā pēdējā laikā radīts ļoti daudz spēcīgu dizaina darbu, līdz ar to konkursa galvenā balva kļuvusi vēl vērtīgāka, jo konkurence ir sīva un kļūt par labāko no 150 labākajiem tiešām nebūs viegli. Kurš no 150 pretendentiem būs nominants, to lems starptautiskā žūrija.

Otrdienas vakarā notika pirmā "Latvijas Dizaina gada balvas" starptautiskās žūrijas sapulce, kurā tika apstiprināti darbu vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība. Starptautisko žūriju veido Martins Fosleitners no Austrijas, Egle Opeikiene no Lietuvas, Rikardo Kapuco no Itālijas, Patriks Abatista no Itālijas, Bars Davidoviči no Izraēlas, Pjotrs Svjateks no Lielbritānijas, Pēteris Bajārs un Anete Žukova no Latvijas.