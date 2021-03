Uz Lemberga krimināllietā arestētās mantas pārvaldīšanu pieteikušies četri pretendenti

Konkurss par simtus miljonus eiro vērtas mantas pārvaldīšanu ir diezgan neuzkrītošs un, pat varētu teikt, noslēpumains. Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) 20 lappuses garajā nolikumā Lembergu nepiemin ne ar vārdu. Nojaust, par ko ir runa, var tikai pateicoties mantas glabātāja Meroni piesaukšanai vienā no pielikumiem.

Jau ziņots, ka pērn Rīgas apgabaltiesa nolēma atcelt no mantas pārvaldīšanas Meroni, kuru var uzskatīt par arhitektu sarežģītajam ofšoru uzņēmumu tīklam, aiz kura, pēc prokuroru pārliecības, slēpjas Ventspils domes priekšsēdētājs Lembergs.

Tiesa pērn lēma, ka arestētā manta turpmāk jāpārvalda NVA, jo pret pašu Meroni Valsts policijā notiek izmeklēšanas par mantas izsaimniekošanu. Taču no šveicieša rokām manta tā arī nav paņemta. Aģentūra un Meroni līdz šim sazinājušies dažādās valodās – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Dažiem no pretendentiem var atrast lielāku vai mazāku saistību ar Lemberga lietā arestēto mantu, radot jautājumu par interešu konfliktu.

Piemēram, “BDO Latvia” vadošais partneris ir advokāts Jānis Zelmenis, viens no lieciniekiem Lemberga prāvā. Zelmenis savulaik pārstāvējis uzņēmumu “Annapolis Anstalt”, kas, vismaz pēc divu liecinieku stāstītā, piederēja Lembergam. Pirms divām nedēļām tiesa arī konfiscēja Lemberga un viņa dēla patiesā labuma guvēja tiesības caur “Annapolis Anstalt” uzņēmumā “Puses”.

Savukārt pirms deviņiem gadiem noplūduši rēķini liecina, ka Zelmeņa advokātu birojs varētu būt saņēmuši samaksu no Lihtenšteinas firmas “Miselva”, pie kuras atrodas “Latvijas Naftas tranzīta” nauda, kurai Meroni kontrolētais uzņēmums netiek klāt.

NVA gan konkursa prasības uzrakstījusi tā, ka uz mantas pārvaldību var pretendēt arī speciālisti, kuri savulaik ir pārstāvējuši kādu no iesaistītajām pusēm.

Tādēļ šķietami interešu konflikts neveidojas advokātu birojam “Vilgerts”, kurā viens no partneriem ir advokāts Aivars Lošmanis. Viņš savulaik palīdzēja Lembergam strīdā pret Vācijas avīzi “Frankfurter Algemeine Zeitung” par neslavas celšanu.

“Vadoties no pašreiz pieejamās informācijas konkursa dialoga nolikumā un ar to saistītos dokumentos, “KPMG Baltics” secināja, ka “KPMG” rīcībā nav informācijas par iespējamu interešu konfliktu, līdz ar to iesniedza pieteikumu dalībai konkursa dialogā,” skaidroja “KPMG Baltics” mārketinga un komunikācijas vadītāja Lita Grafa.